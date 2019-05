ANDEBOL 4 KIDS – Encontro Distrital 2019

Inserido no projeto ANDEBOL 4 KIDS, irá realizar-se no próximo dia 25 de maio,

em Tondela, o Encontro Distrital 2019.

Este projeto tem permitido, de uma forma cada vez mais acentuada e sustentada,

a aproximação do Andebol às crianças em idade escolar.

O Encontro Distrital contará com a presença de crianças do 1º ciclo do ensino

básico de 20 concelhos do Distrito de Viseu (Armamar, Castro Daire, Cinfães, Lamego,

Mangualde, Moimenta da Beira, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do

Castelo, Penedono, Resende, São João da Pesqueira, São Pedro do Sul, Sernancelhe,

Tabuaço, Tarouca, Tondela, Viseu e Vouzela).

O sucesso deste projeto e a sua dinâmica organizacional devem-se,

fundamentalmente, à atuação direta nos diversos concelhos por parte dos agentes

regionais.

A organização é da Associação de Andebol de Viseu, da Federação de Andebol de

Portugal, dos Municípios aderentes e dos Agrupamentos de Escolas e dos Clubes de

Andebol dos concelhos participantes.