ANDEBOL 4 KIDS – Encontros Inter-Concelhios 2019

Inseridos no projeto ANDEBOL 4 KIDS, realizaram-se os Encontros InterConcelhios 2019.

No passado dia 11 de Maio, ocorreram nos seguintes locais: Cinfães, Mangualde, Penedono, São Pedro do Sul e Tondela. Já no passado dia 18 de Maio, foi a vez de Lamego receber um dos Encontros.

A iniciativa contou com a presença de mais de 600 crianças de 20 concelhos do Distrito de Viseu, sendo eles: Armamar, Castro Daire, Cinfães, Lamego, Mangualde, Moimenta da Beira, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Penedono, Resende, São João da Pesqueira, São Pedro do Sul, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca,

Tondela, Viseu e Vouzela.

A organização foi da Associação de Andebol de Viseu, da Federação de Andebol de Portugal, dos Municípios aderentes e dos Agrupamentos de Escolas e dos Clubes de Andebol dos concelhos participantes.

Foto:Cinfães

Foto destaque : Tondela