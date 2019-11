Ângelo Moura no Conselho de Administração da “Águas do Douro Sul”

O Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Moura, foi eleito Vogal do Conselho de Administração da associação “Águas do Douro Sul”, a nova entidade responsável pela gestão da distribuição da água em baixa e também do saneamento básico de 10 municípios da região. Este órgão será presidido por José Eduardo Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, cabendo a presidência da Mesa da Assembleia Geral a Manuel Cordeiro, autarca de São João da Pesqueira. Recorde-se que a cidade de Lamego acolhe também a sede da nova entidade intermunicipal, criada com o objetivo de explorar e gerir os sistemas públicos de captação, tratamento e distribuição de água e de drenagem e tratamento de águas residuais. Integram a “Águas do Douro Sul”, os concelhos de Lamego, Armamar, Moimenta da Beira, Penedono, Resende, S. João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço e Tarouca, no distrito de Viseu, bem como o concelho de Vila Nova de Foz Côa, do distrito da Guarda.