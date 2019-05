ANIVERSÁRIO do RIBEIRINHOS com CORRIDA do FUTURO ….para jovens

A organização este mais uma vez a cargo da Marca – Organizações Desportivas e contou com o apoio da Câmara Municipal de Viseu, Freguesia de Viseu e várias empresas da cidade, destacando-se a Clínica Médica Dentária de Viseu, que foi reconhecida pela organização com o Prémio Agradecimento.

Na cerimónia protocolar para galardoar os atletas do pódio, a organização contou com a presença da Vereadora do Desporto da CMV / Tiago Freitas / Costa Pinto da Freguesia de Viseu / Ana Granja da CMDV / David Cardoso o Ultra maratonista do GDR, que também recebeu uma lembrança pela tentativa do correr a N2 e não conseguiu, mas segundo ele, irá tentar outra vez.

Os vencedores: Bambis / 500m Santiago Ferreira / Ribeirinhos – Inês A. Júnior / Individual Benjamins / 500m César Rolo / CARDES – Joana Ferreira / Ribeirinhos Infantis / 1.000m Pedro Lemos / Ribeirinhos – Maria Reis / Ribeirinhos – Iniciados / 2.000m David Marques / Ribeirinhos – Sofia Baptista / Ribeirinhos – Juvenis / 3.000m Tiago Clamote / Ribeirinhos – Rita Figueiredo / Ribeirinhos.

O.Coelho

Uma centena de jovens atletas (4 aos 16 anos) deram cor e muita alegria na 3ª edição da Corrida do Futuro, inicialmente estava marcada para o dia 25 de Abril e que se realizou no dia 1 de Maio. A zona ribeirinha / Parque Urbano da Radial de Santiago / Viseu, recebeu na manhã do 1º de Maio mais uma edição da Corrida do Futuro, uma organização do Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos”, que juntou uma centena de atletas, entre individuais e clubes que se fizeram representar, sendo a maior percentagem atletas das «Escolinhas do GDR» que, assim conquistou mais uma vez o Troféu com o somatório de mais atletas nas cinco provas.