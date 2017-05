Antiga escola de S. João de Lourosa reabre para fins sociais

É inaugurada domingo, 14 de maio, pelas 15H30, a obra de recuperação da Escola Dona Henriqueta, na Freguesia de São João de Lourosa. Este é um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo de Viseu, que regista uma taxa de execução de 100%.

O presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, marca presença neste acontecimento, que terá início pelas 15H30.

O antigo estabelecimento de ensino, de construção do período do Estado Novo, foi alvo de uma proposta de requalificação, apresentada no âmbito da edição anterior do Orçamento Participativo de Viseu. Com 345 votos, foi eleito um dos sete projetos vencedores, tendo conquistado o 6º lugar e 30 mil euros de investimento.

A Escola Dona Henriqueta renasce agora com uma nova vocação e será cedida ao Agrupamento de Escuteiros de São João de Lourosa para o desenvolvimento de iniciativas no âmbito da sua atividade social, através de um acordo de colaboração, cuja assinatura será também realizada este domingo à tarde.

Para o Presidente da Câmara, Almeida Henriques, “este é mais um exemplo do património local devolvido à comunidade, com fins bem definidos e numa parceria sustentável com a sociedade civil. A Escola Básica Dona Henriqueta é um símbolo da freguesia de São João de Lourosa e é hoje também um ativo ao serviço das pessoas”.

Das principais intervenções realizadas com vista à recuperação da Escola fazem parte a construção de um novo telhado e instalações sanitárias, a substituição de caixilharia exterior em alumínio, a recuperação de portas exteriores e do pavimento de madeira interior, a pintura interior e exterior do edifício, a execução de uma parede interior para separação de salas, com os devidos requisitos acústicos, e a construção da rede de abastecimento de água e rede de esgotos.