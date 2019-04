António Correia com estreia vitoriosa na Fórmula Ford Portugal

A primeira prova de António Correia nos monolugares confirmou todo o potencial do jovem piloto de 16 anos, que se estreou na Fórmula Ford Portugal após uma bem-sucedida carreira de oito anos no Karting. A vitória na categoria FunSpeed e a volta mais rápida na corrida inaugural, num pelotão com adversários bem mais experientes, foram indicadores muito positivos para o rookie do Fundão. Ao volante do FunSpeed D&D F01, monolugar desenhado e construído pela equipa sedeada no Fundão, António Correia fez a sua estreia absoluta no mundo dos monolugares, este fim de semana, durante a primeira prova da Fórmula Ford Portugal, disputada no Circuito do Estoril. Um desafio que o jovem piloto beirão superou com distinção, já que conquistou logo o segundo lugar absoluto – e vitória na categoria FunSpeed – na primeira corrida do fim de semana, disputada à chuva, obtendo ainda a volta mais rápida de todo o pelotão (2m07,947s). Na segunda corrida, António Correia chegou a lutar pelo terceiro lugar da geral, mas foi prejudicado por um procedimento de “Full Course Yellow” (uma espécie de safety-car virtual), vindo a terminar no sexto lugar absoluto e com nova vitória na categoria FunSpeed. “Foi um fim de semana de descobertas, não tanto ao nível do carro, que já tinha testado, mas principalmente ao nível de aspetos de corrida, como os arranques, que aqui são parados… ao contrário dos karts. A experiência que adquiri durante estes anos no Karting foi muito útil e basta ver que, na primeira corrida que fiz, sem nunca ter guiado o carro à chuva, fizemos o segundo lugar absoluto, perante pilotos muito experientes. Saímos do Estoril com a vitória na categoria FunSpeed e tenho de agradecer a todos os nossos patrocinadores, à equipa FunSpeed, à minha família e a todas as pessoas que nos apoiam nesta nova fase da minha carreira”, realçou António Correia. Depois do arranque no Estoril, a segunda prova da Fórmula Ford Portugal será disputada nos dias 4 e 5 de maio, no Circuito Vasco Sameiro, em Braga.