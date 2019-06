António Correia vai estrear-se no Circuito de Jarama

Piloto beirão vai disputar a 3.ª prova da Fórmula Ford

Depois de ter competido pela primeira vez nos circuitos do Estoril e de Braga nos últimos dois meses, António Correia vai estrear-se este fim de semana a correr no circuito espanhol de Jarama, onde estará focado em defender a

liderança na categoria FunSpeed da Fórmula Ford Portugal.

Uma nova aventura para o piloto beirão que terá também o desafio de estrear um novo monolugar.

Apesar de ter apenas 16 anos de idade, a aposta de António Correia em disputar a Fórmula Ford Portugal em 2019 está a ser muito positiva, dado que está na liderança da categoria FunSpeed e no próximo fim de semana parte para o circuito espanhol de Jarama com o objetivo de consolidar o comando.

“Não conheço o traçado, mas parece-me que é um circuito mais lento do que aqueles que corri até agora. Vou correr

com um carro novo – construído no Fundão pela FunSpeed – e também terei o desafio de o desenvolver em Jarama, pois ainda não tivemos oportunidade de testá-lo. Irei correr numa pista desconhecida, com um carro que também desconheço, mas tanto eu como a minha equipa estamos bastante motivados para nos adaptarmos rapidamente quer ao circuito quer ao carro, para que no final possamos sair de Jarama igualmente na liderança da categoria Funspeed, que é a que eu concorro. Tal como nas provas anteriores, vou naturalmente também tentar ombrear com os carros que estão habituados a vencer à geral, embora saiba que o ‘handicap’ que tenho em termos de peso seja bastante

significativo em relação a eles. Agradeço todo o apoio que tenho tido dos meus patrocinadores, da minha equipa, dos

meus amigos e adeptos do desporto automóvel, pois sem eles não seria possível já ter alcançado lugares no pódio e

estar na liderança de uma competição na qual me estreio este ano”, realçou António Correia, na antevisão da prova

espanhola, agendada para este fim de semana.