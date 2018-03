Jantar de Aniversário do Museu de Lamego a 5 de abril

“Apadrinhe o restauro de uma obra de arte” volta a ser o mote para mais um Jantar de Aniversário do Museu de Lamego. No próximo dia 5 de abril, o Salão Nobre volta a abrir as portas para um evento especial, num espaço remodelado com nova forma, temática e conteúdos, que é ao mesmo tempo fonte de inspiração para o jantar que assinala os 101 anos do museu. As inscrições decorrem até 25 de março.

Depois do sucesso de 2017, o Museu de Lamego convida os participantes a fazerem parte de um evento único, sabendo que ao participar neste jantar que é também de fundraising o público está a contribuir para a recuperação de uma importante obra de arte, devolvendo-a à fruição, enriquecendo a coleção pública do Museu de Lamego, resgatando a memória que é de todos e concorrendo diretamente para o aumento do número dos turistas com benefício para toda a região.

No dia em que oficialmente comemora o aniversário da sua fundação, o Museu de Lamego volta a lançar um desafio para os próximos 100 anos, não deixando, à semelhança da primeira edição, de apresentar as últimas intervenções de conservação e restauro realizadas ao abrigo do projeto “Conhecer Conservar Valorizar”.

Com menu da Escola de Hotelaria e Turismo do Douro, serviço da Quinta do Paço e vinhos Casa de Santo António de Britiande, o Jantar de Aniversário do Museu de Lamego está marcado para as 19h30 e conta com o apoio da Óptica Parente, Ydentik Viseu e Pirotecnia Duarte.

O desafio está lançado. A participação, no valor de 30 euros, está limitada a 70 lugares, com inscrição disponível no site oficial do Museu de Lamego em www.museudelamego.gov.pt.