“Aparição”, de Fernando Vendrell

No dia 26 de Fevereiro, a segunda sessão do programa 100% ALTERNATIVO – Ciclo de Cinema Comentado, apresentado pelo Cine Clube e Politécnico de Viseu, traráAPARIÇÃO, adaptação cinematográfica do romance seminal de Vergílio Ferreira sobre um jovem professor de liceu, inspirado na vida do próprio escritor. Aparição, adaptado de uma das grandes obras da literatura portuguesa do século XX, mergulha na vida de Évora dos anos 50, abordando a vida de um jovem professor idealista cujo destino se cruza com o de três irmãs dentro de um ambiente repressivo e conservador. Belíssimo filme a resgatar a obra de um grande mestre da literatura portuguesa, Vergílio Ferreira, com interpretações de Victória Guerra e Jaime Freitas nos papéis principais. O filme, estreado em 2018 e ainda inédito em Viseu, é assinado por Fernando Vendrell , que regressa ao cinema doze anos após Pele (2006), tendo entretanto produzido e realizado várias séries televisivas. A sessão contará com o convidado Luís Miguel Cardoso , autor de Literatura e Cinema – Vergílio Ferreira e o Espaço do Indizível, um estudo aprofundado sobre a relação entre essas duas formas de expressão artística, tomando o caso particular de adaptações ao cinema de duas obras de Vergílio Ferreira: Cântico Final e Manhã Submersa. O autor estará disponível para uma conversa com o público após a projecção.