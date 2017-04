Apoio à natalidade na freguesia de Moimenta da Beira

Os três primeiros conjuntos de vales (de nove candidaturas apresentadas), vales de compras de bens de primeira necessidade, que visam uma política de incentivo à natalidade e apoio à família, foram entregues pela Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, a três casais que tiveram filhos nascidos a partir de 15 de dezembro de 2016. Em breve, outros serão entregues.

Fraldas, leite, iogurtes, leite em pó, farinhas (papas), soro fisiológico, biberões, chupetas, carrinhos de transporte de bebés, roupinhas e acessórios, entre outros produtos específicos, fazem parte da lista de bens a que as famílias selecionadas (e outras que no futuro se candidatem) têm acesso. Só podem candidatar-se “as famílias que residam e estejam recenseadas na freguesia de Moimenta da Beira e preencham os requisitos previstos no regulamento”, esclarece José Rebelo Gomes, o presidente da Junta de Freguesia.

O valor total varia entre os 50 e os 250 euros (por cada criança), dependendo da condição financeira de cada família, e os bens constantes da lista são obrigatoriamente adquiridos nas lojas que aderiram ao projeto. A transação, essa é feita com a apresentação dos “vales” atribuídos pela Junta de Freguesia ao balcão daquelas lojas. Os “vales”, que não podem ser trocados por dinheiro, têm o valor mínimo de 10 euros. Sete lojas e empresas aderiram com entusiasmo.

O objetivo da medida é contribuir para o aumento da taxa de natalidade que, “embora tenha recuperado nos últimos anos, decresceu na década de 2001 a 2011”, fundamenta José Rebelo Gomes, acrescentando ainda que, com este conjunto de estímulos, pretende também “fixar e atrair pessoas à freguesia e travar o envelhecimento da população”.

Outro propósito que quer alcançar, tendo em conta que as compras dos bens serão feitas obrigatoriamente no comércio local aderente, “é contribuir para o incentivo e fomento da atividade económica da freguesia”.