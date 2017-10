APOIO ALIMENTAR NO ÂMBITO DOS INCÊNDIOS

Atendendo aos contactos efetuados junto da Câmara Municipal de São Pedro do Sul a oferecer ajuda no âmbito do incêndio que deflagrou no nosso concelho, informamos que a autarquia já se encontra no terreno a proceder ao levantamento dos danos e das necessidades.

Todas as situações humanas graves estão resolvidas e devidamente encaminhadas pelas entidades competentes.

O Município encontra-se em articulação com os concelhos vizinhos de Vouzela e Oliveira de Frades no sentido de desenvolver estratégias que minimizem o impacto criado por esta tragédia.

Assim, solicitamos a quem pretenda dar o seu contributo, que o faça através da entrega dos seguintes bens alimentares (não perecíveis): massa, arroz, açúcar, azeite, leite, óleo, bolachas, farinha, latas de atum, latas de salsicha, papas e cereais infantis, nas instalações da CPCJ localizadas no Edifício Jardim, entre as 9h00 e as 17h00.

Para mais informações: 964 686 246.