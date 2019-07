Apoio ao Lusitano FC ultrapassou 1,1 milhões em 5 anos

O executivo municipal aprovou um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o Lusitano FC, no âmbito da candidatura à medida 14 – manutenção de campos relvados -, designadamente para a manutenção do relvado natural do Estádio dos Trambelos.

Este contrato-programa tem um valor de 36 mil euros, o que equivale a 100% da referida despesa, substituindo-se, assim, o Município ao clube na manutenção do relvado natural do estádio cuja propriedade é do Lusitano FC.

Já este ano, o Município aprovou, no âmbito da medida 1 – apoio a atividades desportivas federadas -, um apoio global na ordem dos 165 mil euros ao Lusitano FC, 112 mil dos quais relativos a apoio financeiro.

Desta forma, o apoio total do Município ao Lusitano FC em 2019 ascende a 200 mil euros, mais de 150 mil dos quais financeiro.

Desde que o atual Executivo Municipal tomou posse, em 2013, o apoio do Município de Viseu ao centenário clube de Vildemoinhos já ultrapassou 1,1 milhões de euros.

O apoio financeiro do Município ao Lusitano FC em 2013 foi de 62 mil euros, tendo logo no ano seguinte ascendido a 109 mil euros, ou seja, quase duplicou com o atual Executivo Municipal.