APOM premeia projeto Embaixadores do museu na categoria Inovação e Criatividade

O projeto “Embaixadores do museu” foi esta sexta-feira premiado pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM) na categoria “Inovação e Criatividade”, em cerimónia pública que decorreu no Teatro Miguel Franco, em Leiria. A distinção vem dar força a um projeto que desafia a comunidade a criar laços efetivos com o seu museu através da figura do “embaixador”, ao mesmo tempo que traz novos olhares sobre o Museu de Lamego.

No terreno desde agosto de 2018, este é um projeto que procura congregar esforços nas mais diversas áreas de atuação do museu, procurando o contributo dos “embaixadores” na promoção de eventos e na participação ativa da comunidade nos projetos, encarando o museu com um espaço orgânico em permanente movimento.

Rostos do museu, os “embaixadores” trazem a sua experiência, funcionando como elos de ligação com o exterior, nas mais diversas áreas. Os primeiros a aceitar o desafio foram os embaixadores para a fotografia João Lafuente e Manuela Matos Monteiro, diretores das Galerias Mira (Porto, Campanhã). Seguiram-se Afonso Lima e João Pedro Fonseca, da Associação Zigur Artists, responsável pelo reconhecido e firmado festival de música moderna de Lamego Zigur Fest, como embaixadores da juventude, a que se juntou a professora lamecense Marina Valle na área da educação.

A distinção da APOM vem dar um novo fôlego a este projeto que em breve apresentará os embaixadores para a arquitetura e património.

Os testemunhos dos embaixadores encontram-se registados em vídeo, disponíveis em www.museudelamego.gov.pt.