A Academia de Música de Resende, marcará presença na próxima terça feira, 16 de Abril, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Voz, organizado pela APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Viseu, com o apoio da Município de Resende.

A atuação terá início às 10,00 horas no Auditório da APPACDM em Repeses, proporcionando um dia diferente aos clientes e colaboradores da Instituição.