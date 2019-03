Apreensão de haxixe – PSP Viseu

A Policia de Segurança Pública de Viseu, através da Esquadra de Investigação Criminal, desenvolveu uma operação de prevenção criminal junto de estabelecimentos de ensino Secundário e Profissional situados nesta cidade, que veio a culminar na apreensão de haxixe, para cerca de cinco doses individuais e na identificação dos três presumíveis suspeitos, dois cidadãos do sexo masculino e um do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 15 e 22 anos. Dos cidadãos identificados, dois foram notificados para se apresentarem no CDT – Viseu, em virtude de a droga apreendida ter pesagem inferior à estipulada por Lei para ser enquadrado em ilícito criminal, enquanto o outro por ser menor de 16 anos, foi sinalizado junto da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viseu e Tribunal de Família e Menores, bem como foi dado conhecimento da ocorrência aos seus progenitores, a quem foi entregue pela Policia. A PSP informa ainda que este tipo de ações incide, sobretudo nas imediações das escolas da cidade, onde existem alguns fenómenos relacionados com consumo/tráfico de droga e de pequena criminalidade.