Apreensão de quatro armas e 62 munições por ameaças

Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Vouzela, no dia 31 de outubro, deteve um homem com 43 anos, pela prática do crime de detenção de arma proibida, no concelho de Vouzela.

No âmbito de uma investigação que decorria desde maio, em que foi possível apurar que o suspeito ameaçou um outro homem durante um desentendimento num estabelecimento comercial, insinuando que teria armas de fogo na sua posse, os militares deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária, que culminou na apreensão do seguinte material:

· Uma espingarda;

· Uma arma de fogo modificada;

· Duas armas brancas;

· 62 munições de diversos calibre;

· 12 cartuchos.

O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de São Pedro do Sul.

A operação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal de Viseu.