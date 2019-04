O Pavilhão Desportivo de Campo de Besteiros acolheu, no passado sábado, dia 06 de abril, a cerimónia de apresentação da 21.ª edição dos Jogos Desportivos do Concelho de Tondela.

Num cenário envolvente e motivador, para uma necessária mobilização das coletividades desportivas e outras do concelho, a mesa de honra, presidida pelo presidente da Câmara Municipal de Tondela, José António Jesus, foi complementada pelo presidente da Assembleia Municipal, Carlos Cunha; pelos vereadores Pedro Adão e Miguel Torres; pelo presidente da Junta de Freguesia de Campo de Besteiros, Belmiro Gomes; pelo presidente da direção do Besteiros Futebol Clube, Alfredo Leitão e; em representação das associações coordenadoras de modalidade, o presidente da Associação de Andebol de Viseu, Joaquim Escada.

As boas-vindas, dadas pelo presidente da direção do Besteiros Futebol Clube, foram sustentadas na enorme satisfação e regozijo do presidente da Junta de Freguesia de Campo de Besteiros, pela escolha da sua freguesia para o lançamento deste importante projeto desportivo, que tem envolvido muitas associações e participantes do Campo de Besteiros.

Os presentes, na sua maioria dirigentes associativos puderam, de seguida, ouvir as palavras elogiosas e motivadoras do presidente da Câmara Municipal de Tondela, salientando a enorme dedicação e empenho dos diretores e demais colaboradores associativos que, com a sua entrega plena, têm sido o garante da mobilização e formação que os Jogos Desportivos têm proporcionado aos milhares de crianças e jovens ao longo destes 20 anos.

José António Jesus não poupou elogios a essa entrega permanente, também ao apoio fundamental das Associações Coordenadoras de Modalidade e ao Município que, como lhe compete, disponibiliza os meios para que todos os agentes envolvidos possam fazer este trabalho de tão elevada importância para a formação do atleta, do cidadão.

Realçou ainda a prática desportiva como fator preponderante na transmissão dos valores do desporto e, nesse sentido, como contributo fundamental para a formação integral das crianças e dos jovens, considerando que os Jogos Desportivos terão sido fundamentais para a sustentabilidade do associativismo e para o crescimento de uma cultura desportiva que tem contribuído para o desenvolvimento e afirmação do concelho.

Depois de uma breve referência aos valores do desporto e à sua repercussão ao longo das edições dos Jogos Desportivos do Concelho, sintetizada em algumas imagens históricas apresentadas por Carlos Henriques – Divisão de Desporto – foi a vez de Joaquim Escada, da Associação de Andebol de Viseu, e de Sérgio Aguiar, do Clube de Orientação de Viseu, fazerem uma retrospetiva histórica do projeto que, ambos, vivenciaram desde a 1.ª edição realizada em 1999.

Luís Castainça, técnico da Cooperativa Vários -Tondela juntou-se, com uma intervenção alusiva aos valores da inclusão, que sempre estiveram presentes nas duas dezenas de edições dos JDCT.

Após a apresentação dos regulamentos (geral e específicos), sustentada nas alterações aprovadas para esta 21.ª edição, pela Fátima Quadros – gabinete de desporto da CMT – o Grupo de Cantares do Rancho Folclórico de Campo de Besteiros predispôs os participantes para um salutar momento de convívio, sustentado em belas cantigas do seu repertório musical, tendo sido complementado com um saboroso ‘manjar besteirense’ facultado pelo clube anfitrião.

A cerimónia de abertura dos Jogos Desportivos do Concelho de Tondela está prevista para o dia 04 de maio e o seu encerramento ocorrerá a 07 de julho.

Os Jogos Desportivos do Concelho são abertos a todo o movimento associativo concelhio, que poderá inscrever-se em 19 modalidades previstas.