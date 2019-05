Apresentação da instalação holográfica “BOX 2.0”

O Município de Viseu e a Companhia de Dança Paulo Ribeiro apresentaram hoje, segunda-feira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a instalação holográfica “BOX 2.0”.

Esta instalação, composta por quatro peças alusivas aos coreógrafos Paulo Ribeiro, Olga Roriz, Clara Andermatt e Rui Horta, insere-se nas comemorações dos 20 anos de residência da Companhia Paulo Ribeiro em Viseu e dos 20 anos do Teatro Viriato.

Esta apresentação contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, do Vereador da Cultura, Jorge Sobrado, e dos diretores artísticos da Companhia Paulo Ribeiro, São Castro e António Cabrita.

A iniciativa integra ainda o projeto “De e a partir de Viseu: Companhia Paulo Ribeiro, 20 anos de Companhia Residente”, aprovado no âmbito do programa municipal VISEU CULTURA, e que desenvolve este ano um conjunto de iniciativas artísticas de criação, formação e programação descentralizada na área da dança no concelho de Viseu, com um financiamento de 25 mil euros.