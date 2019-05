Apresentação de nova unidade de Rastreio de Cancro da Mama para a região centro

O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC.NRC) organiza a cerimónia de inauguração da 7ª unidade móvel de rastreio de cancro da mama (de uma série de oito novas unidades móveis), a ter lugar no próximo dia 24 de maio (sexta-feira).

A Cerimónia decorrerá pelas 11h30, no Centro de Saúde do Fundão* e contará com a presença de representantes da Direção da LPCC.NRC; Administração Regional de Saúde do Centro; Câmara Municipal do Fundão e do Centro de Saúde do Fundão.

As oito novas unidades móveis adquiridas pelo Núcleo Regional do Centro representam cerca de 3,5 milhões de euros de investimento no diagnóstico precoce de cancro da mama, na região centro.**

Este investimento representa também o estímulo de uma política de proximidade às populações locais, em estreita colaboração com os cuidados de saúde primários, parceiro privilegiado destas iniciativas.

* Centro de Saúde do Fundão, Rua do Parque Desportivo, 6230-411 Fundão;

** Equipamentos mamográficos dotados de tecnologia mamográfica digital direta e preparados para a tomossíntese.