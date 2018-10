Apresentação do calendário “Tondela ano I depois de Outubro”

O Município de Tondela apresentou, na noite de 15 de outubro, o calendário “Tondela ano I depois de Outubro”, que tem a particularidade de contar com fotografias captadas pelas objetivas de diversos fotógrafos do concelho.

Miguel Valle de Figueiredo, Márcio Ribafeita, Carlos Fernandes, Carlos Teles, Manuel Martins, Valentim Branquinho e Zé Tavares cederam imagens para este calendário, que tem como principal característica começar a 15 de Outubro.

Trata-se de um calendário de parede que ilustra, acima de tudo, a capacidade regeneradora da nossa comunidade, sempre pronta a recomecar.

O produto da venda deste calendário tem como destino a conta solidária “Reabilitar Tondela “.

Durante a cerimónia de apresentação, que decorreu na ACERT, o presidente da Câmara Municipal de Tondela, José António Jesus, recordou que os incêndios de outubro do ano passado atingiram cerca de 140 primeiras habitações, tendo 49 destas já sido intervencionadas.

“Ver isto acontecer marca o tempo, ao mesmo tempo que nos lembra que não atingimos ainda o nosso objetivo”, destacou.

Sobre o calendário, José António Jesus considerou que se trata de um trabalho simbólico, que representa os dias que percorremos, tendo agora início o ano ll após os trágicos incêndios de outubro de 2017.

Nesta ocasião anunciou ainda que vai ser construído um memorial em Tondela, sendo apresentado o regulamento para este concurso de ideias no próximo dia 18 de dezembro.