APRESENTAÇÃO FROTA ELETRICA MUNICIPAL

Amanhã pelas 10h, no Rossio, o Presidente da Câmara, Almeida Henriques, irá apresentar as seis novas aquisições da frota elétrica do município. No seguimento de uma estratégia inovadora, de crescimento inteligente e ambientalmente sustentável em prol da competitividade e melhoria do ambiente urbano levada a cabo pela autarquia.

A frota automóvel da Câmara Municipal foi renovada com veículos eco eficientes ou mais sustentáveis e fica agora completa com seis viaturas elétricas ligeiras no valor de 140 mil euros.

No sentido da redução da pegada de carbono, já em março tinham sido apresentados os veículos de elétricos de limpeza, que representaram a segunda maior candidatura ao fundo ambiental. E que resultou num investimento total de quase 400 mil euros, dos quais aproximadamente 325 mil euros foram municipais, e que vão ter uma influência direta na qualidade de vida do município, eficiência energética e qualidade ambiental.