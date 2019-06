Apresentação Projeto Creta

Decorreu, esta segunda-feira, dia 17 de Junho a apresentação do projecto CRETA – Laboratório de Criação Teatral.

Numa conferência onde estiveram presentes Guilherme Gomes, director do projecto, e Jorge Sobrado, verador da Cultura, o projecto foi apresentado como um laboratório de criação teatral com espaço para a descoberta e a experimentação, que desenvolverá actividades neste âmbito ao longo do ano, em vários espaços na cidade de Viseu.

No âmbito da criação, a Creta, propõe apresentar 3 espectáculos este ano, sendo que o primeiro deles acontecerá já neste mês de Junho, na Incubadora do Centro histórico. Com o titulo “Ermafrodita”, é uma encenação de Luís Miguel Cintra a partir de textos de Camilo Castelo Branco, que procura questionar a ideia do casamento enquanto instituição.

As restantes criações propostas para este ano serão apresentadas em Dezembro, encenadas por Guilherme Gomes e Sofia Moura.

Além das criações próprias o projecto Creta também apresenta outras vertentes, que serão desenvolvidas ao longo do ano, como a organização de debates a partir de textos de filósofos, recitais de poesia a acontecer em Setembro e Novembro, oficinas ligadas às áreas do teatro como os figurinos, encenação e produção e um clube de leitura de textos teatrais, com 4 edições programadas para este ano.

Sobre este projecto, o vereador da Cultura, Jorge Sobrado, sublinhou “a frescura que este projecto traz à cidade de Viseu” retirando o teatro de um lugar clássico e trazendo para a cidade novas ideias, novos programas e novos protagonistas.

Salientou também que o projecto é uma mais valia para o ecossistema cultural da cidade pelos seus 3 pilares de acção – a Programação, a Criação e a Formação.

O projecto Creta conta com um financiamento de 50.000 euros para o ano de 2019 ao abrigo do programa Viseu Cultura, promovido pela Câmara Municipal de Viseu.

Sara Santos