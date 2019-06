Aprovado anteprojeto do Viseu Arena

Maior sala de espetáculos da região Centro tem um investimento estimado de 5,1 milhões de euros

O Executivo Municipal aprovou esta sexta-feira o anteprojeto de requalificação e adaptação do Pavilhão Multiusos para Viseu Arena. A empreitada tem um valor global superior a 5,1 milhões de euros.

Esta obra permitirá a Viseu ficar com a maior sala de espetáculos e recinto multiusos da região Centro, com uma capacidade superior a 5500 espetadores (aumento de 83% da sua lotação) e uma arena de 2500 metros quadrados.

“Trata-se de um investimento-âncora para Viseu e para a descentralização cultural e turística nacional”, considera o Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, adiantando que “as garantias de sustentabilidade deste equipamento estarão asseguradas pela lotação alcançada, sem paralelo na região, e a flexibilidade do espaço para acolher qualquer tipo de realização”.

Algumas das novidades respeitam à incorporação de ecrãs e de uma cortina de luz na fachada do equipamento, para um diálogo com a cidade, à criação de novas zonas de público (uma tribuna suspensa, 14 camarotes e 680 premium seats) e à instalação de 1 restaurante e de um lounge panorâmico para a cidade com vocação para catering e eventos premium.

Ainda de acordo com o Presidente da Câmara, este projeto “visa ainda gerar oportunidades de desenvolvimento de competências empresariais e técnicas locais ligadas às indústrias criativas, culturais e turísticas, com impacto positivo no empreendedorismo e no emprego local”.

São objetivos do Viseu Arena colocar Viseu no mapa nacional e ibérico da oferta de espetáculos, reforçar a dinâmica local e a descentralização cultural nacional e incrementar a atratividade turística de Viseu no Centro-Norte de Portugal e nos respetivos eixos ibéricos.

“Estou certo que Viseu criará uma centralidade nestes domínios, sendo uma alternativa a Lisboa e Porto”, reforça o autarca.