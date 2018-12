Aprovado lançamento dos concursos públicos do Parque Tecnológico e de Empreendedorismo e ampliação/requalificação da ZIM de Tondela

A Câmara Municipal de Tondela aprovou a abertura de dois procedimentos de concurso público, que se aproximam dos 7 milhões de euros, e visam a construção do Parque Tecnológico e de Empreendedorismo e ainda a ampliação/requalificação da Zona Industrial Municipal (ZIM) de Tondela.

A abertura do procedimento concursal que visa a construção do Parque Tecnológico e de Empreendedorismo ronda os 3,5 milhões de euros, tendo sido aprovado por unanimidade em reunião do executivo, que decorreu hoje.

Esta obra terá um prazo de execução de 18 meses, estruturando-se em três grandes momentos: edifício principal – Centro Tecnológico e de Empreendedorismo, edifício de apoio (cafetaria e antigo alambique) e edifício de apoio – cubas exteriores e receção, complementadas pelos necessários arranjos exteriores.

Esta intervenção, de carácter pluridisciplinar, constitui uma oportunidade de requalificar o património construído no concelho, ligado aos seus valores e tradições, como o conjunto constituído pelo antigo armazém vinícola e sua área envolvente.

Recorde-se que em março de 2017, a Câmara Municipal de Tondela adquiriu um antigo armazém vitivinícola, por 255 mil euros, com o intuito de o transformar num centro de competências e apoio ao empreendedorismo.

Este edifício está localizado na cidade de Tondela, na margem esquerda do rio Dinha, sendo considerado nuclear para a estratégia de reabilitação da frente ribeirinha. Será feita a reabilitação funcional do espaço, mas acima de tudo de toda a área envolvente.

Durante a reunião de hoje foi também aprovada, por unanimidade, a ampliação/requalificação da ZIM de Tondela (Adiça), que ultrapassa os 3 milhões de euros.

Este projeto é constituído por cinco blocos de empreitada, visando o primeiro a requalificação das infraestruturas existentes da zona noroeste, o segundo a ampliação das infraestruturas e a requalificação da ex N2 (entre o nó do IP3 e a rotunda sul), enquanto que o terceiro prevê a ampliação de infraestruturas, com abertura e infraestruturação do arruamento nascente.

O bloco 4 de empreitada visa a construção de um novo parque de estacionamento e o bloco 5 prevê um sistema adicional de combate a eventuais incêndios.