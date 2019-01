Aprovado projeto de reabilitação do edifício do antigo Orfeão de Viseu

Intervenção tem prazo de execução de ano e meio e um custo de superior a 1 milhão de euros

O Executivo Municipal aprovou esta quinta-feira o projeto de reabilitação do edifício do antigo Orfeão de Viseu, situado na rua Direita. A intervenção, realizada no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, está orçada em mais de um milhão de euros, tem um prazo de execução de ano e meio.

“Com esta intervenção, num edifício emblemático, continuamos a criar âncoras no Centro Histórico”, justifica o Presidente da Câmara, Almeida Henriques, dando conta de um projeto que “mantém toda a alma do edifício, desde os estuques dos tetos, ao salão, à escadaria e aos azulejos, até ao próprio balcão da orquestra”.

“Este será um dos edifícios que vai ficar para a história da reabilitação de Viseu e até do país, como um excelente exemplo de como pondo a ciência, o know-how das universidades ao serviço da reabilitação se conseguem fazer boas reabilitações”, concluiu Almeida Henriques.

Com este projeto, é intenção do Município recuperar a atividade cultural inerente ao uso dos salões existentes (e que serão reabilitados com a preservação das suas características originais), bem como dotar este edifício de equipamentos para o desenvolvimento de atividades pedagógicas no âmbito do programa “ Viseu Educa”, de modo a que seja possível o funcionamento, designadamente da Universidade Sénior do Rotary Club de Viseu, e de programas de apoio pedagógico a jovens de famílias carenciadas, com o intuito de proporcionar condições mais favoráveis ao seu sucesso escolar.