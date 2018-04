APROVADO PROJETO DE RESOLUÇÃO DE OS VERDES QUE RECOMENDA A REQUALIFICAÇÃO URGENTE DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE CASTRO DAIRE  

Foi aprovado, na Assembleia da República, o Projeto de Resolução de Os Verdes que recomenda ao Governo que tome as medidas necessárias para a urgente reabilitação da Escola Secundária, sede do Agrupamento de Escolas de Castro Daire, indispensável à concretização do direito à educação e como forma de proporcionar condições dignificantes a toda a comunidade escolar.

De entre os vários problemas que os edifícios apresentam destacam-se: as infiltrações e humidades que derivam da degradação das coberturas dos edifícios; paredes com várias fissuras; pavimento das salas com tacos de madeira muito degradado, irregular e com vários buracos, comprometendo a segurança dos alunos e professores; mau estado das caixilharias, que conduz a perdas significativas de calor, comprometendo o aquecimento das salas de aula e levando ao aumento de custos. Acresce ainda, o envelhecimento das canalizações de água e tubagem dos esgotos, que levam a perdas substanciais e originam ruturas, que fazem a escola despender recursos para suportar estas obras de remediação, quando o dinheiro deveria ser destinado à aquisição de recursos que contribuíssem para melhorar o processo de aprendizagem.