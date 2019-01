Aprovados projetos de decisão do Viseu Cultura

Executivo aprovou alteração às normas da Linha de Apoio Revitalizar, para contemplar projetos que se enquadrem na política de valorização da gastronomia local

O Executivo Municipal aprovou o novo projeto de decisão da Linha de Apoio Programar 2019, que consubstancia um apoio municipal de 468 mil euros e que mobiliza outras fontes de financiamento, que representam um investimento global na Cultura, em Viseu, de 800 mil euros.

Deste projeto de decisão resulta a aprovação de 14 candidaturas com classificação superior a 75 pontos percentuais, 5 das quais correspondem a novos projetos.

No que diz respeito à Linha de Apoio Animar 2019, destinada a apoiar projetos de animação e valorização cultural regular de equipamentos e/ou locais patrimoniais de Viseu, consideraram-se elegíveis dois projetos para efeitos de financiamento municipal, os quais receberam classificação superior a 75 pontos percentuais. O primeiro destes projetos havia recebido aprovação em 2018 para a modalidade de um apoio bienal, considerando-se em condições de execução em 2019; o segundo, por sua vez, constitui uma candidatura inédita.

Ao todo, o Município viabiliza no Animar um financiamento de 100 mil euros para estes projetos, que apontam para um investimento cultural superior a 150 mil euros.

Por último, em relação, em relação ao projeto de decisão da Linha de Apoio Criar 2019 – medida de apoio vocacionada para a promoção de criações artísticas locais e a sua valorização económica e distribuição – terão apoio municipal 11 projetos de criação artística, dos quais 10 constituem novas intervenções artísticas, que representam um investimento municipal de 80 mil euros, para um investimento cultural superior a 97 mil euros.

Todos os projetos aprovados revelaram qualidade superior, ou seja, mais de 75 por cento na sua classificação.

Estas três linhas de apoio representam 648 mil euros de financiamento municipal, para um investimento global em Cultura superior a um milhão de euros.

Ainda no âmbito do Viseu Cultura, o Executivo Municipal aprovou esta quinta-feira a proposta de alteração das normas, tendo em vista atualizar exclusivamente as especificações relativas às tipologias de projeto previstas para a Linha de Apoio Revitalizar, que será aberta na próxima segunda-feira, 28 de janeiro.

Esta atualização visa integrar na linha de apoio projetos que se enquadrem na política de valorização da gastronomia local durante o ano de 2019, respondendo ao repto lançado pelo Plano de Ação “Viseu 2019, Destino Nacional de Gastronomia”.