Apuramento para o Campeonato do Mundo de futsal passa por Viseu

Seleções “A” de Portugal, República Checa, Alemanha e Letónia disputam no Pavilhão Multiusos duas vagas na Ronda de Elite

O Pavilhão Multiusos de Viseu foi o palco escolhido pela Federação Portuguesa de Futebol para a organização do torneio de apuramento de futsal para o Campeonato do Mundo Lituânia 2020, que decorre entre os dias 24 e 27 de outubro.

As seleções “A” de Portugal, República Checa, Alemanha e Letónia disputam em Viseu duas vagas na Ronda de Elite – a derradeira fase de qualificação para o Mundial.

“Esta é mais uma prova da confiança que os órgãos federativos têm em Viseu”, salienta o Presidente da Câmara, Almeida Henriques, que apela à presença, “em número significativo”, dos viseenses no Pavilhão Multiusos, nomeadamente nos jogos da seleção lusa.

É este o calendário de jogos completo do Grupo 8 da Ronda Principal de qualificação para a Ronda de Elite do Campeonato do Mundo Lituânia 2020:

24 de outubro de 2019 | quinta-feira

18h00: República Checa – Alemanha

21h00: Portugal – Letónia

25 de outubro de 2019 | sexta-feira

18h00: Letónia – República Checa

21h00: Portugal – Alemanha

27 de outubro de 2019 | domingo

15h00: Alemanha – Letónia

18h00: República Checa – Portugal