O Armamar Futsal Clube sagrou-se bicampeão distrital de Futsal no escalão Juniores E (Benjamins).

O Presidente da Câmara Municipal, João Paulo Fonseca, esteve com os petizes no jogo do último fim de semana para lhes dizer do orgulho que sente pelo sucesso alcançado.

Foi “um campeonato de sonho, os nossos atletas sagraram-se Bicampeões, fechando com chave de ouro uma época de muito trabalho, esforço e dedicação”, segundo fonte oficial do clube.