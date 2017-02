Armamar inaugura amanhã novas instalações da GNR

A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, inaugura sexta-feira, pelas 11:30, as novas instalações do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) em Armamar.

O membro do Governo desloca-se a Armamar a convite do presidente da Autarquia, João Paulo Fonseca. Na cerimónia estarão presentes ainda o comandante geral da GNR, tenente general Manuel Couto, deputados à Assembleia da República, o presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro, Francisco Lopes, forças vivas do município entre outras entidades e personalidades convidadas.