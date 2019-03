Armamar vai marcar presença na BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa, que começa amanhã, 13, e se prolonga até domingo.

O município estará presente no espaço da Comunidade Intermunicipal do Douro, naquela que é maior feira do sector turístico em Portugal.

De entre as várias ações previstas conta-se a divulgação da próxima Feira da Maçã, a decorrer entre os dias 18 e 20 de outubro.