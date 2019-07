Armindo Araújo no Guarda Racing Days

Armindo Araújo vai marcar presença, no próximo fim-de-semana, no Guarda

Racing Days, um evento organizado pelo Clube Escape Livre que promete ser um

grande e inovador espectáculo desportivo.

“É um enorme prazer participar num evento como este onde estarão

presentes vários pilotos campeões nacionais e que tem todos os ingredientes

para ser um sucesso. Vou, pela primeira vez, alinhar numa prova ao volante

de um CAN-AM X3, da categoria SSV, que já tive a oportunidade de testar há

dias, e tenho a certeza que me vou divertir imenso. Esse será o espírito”,

referiu o piloto de Santo Tirso.

Ao longo de um traçado de 1,5 km, 60 por cento em asfalto e 40 por cento em terra,

desenhado bem junto ao centro histórico da Guarda, vão estar em prova quatro

categorias: Ralis (A), Todo o Terreno (B), Off Road (C) e SSV (D).

Do programa constam, duas sessões de treinos livres (14.30 horas e 17.30 horas)

a disputar no sábado e, no domingo, uma sessão de aquecimento (10.00 horas;

duas mangas de corrida (13.30 horas e 16.30 horas) e duas meias-finais a disputar

pelas categorias A e C, e as B e D. A finalíssima (19.00 horas) ditará o vencedor

absoluto.

Nuno Castro