“ARRAIAL SÉNIOR” ASSINALA DIA DOS AVÓS

Participação gratuita, mas sujeita a inscrição até 19 de julho

Como tem vindo a ser habitual, e em jeito de comemoração do Dia dos Avós, a Câmara Municipal de Mangualde realiza mais um “Arraial Sénior” no próximo dia 26 de julho (sexta-feira), no Monte da Nossa Senhora do Castelo. A iniciativa terá início com a celebração de eucaristia às 11h00 e prolongar-se-á por todo o dia com uma tarde de espetáculo e muita animação. Haverá, ainda, uma troca de merendas e insufláveis para crianças. Tudo culminará com o corte do Bolo dos Avós.

A participação é gratuita mas sujeita a inscrição prévia até 19 de julho junto da Câmara Municipal de Mangualde – Serviço de Ação Social: pelo telefone 232 619 880 ou pelo endereço de email redesocial@cmmangualde.pt e ssocial@cmmangualde.pt ou junto da sua freguesia.