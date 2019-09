ART LAB traz a Viseu jovens estudantes

Proposta: Melhorar percepções e estimular os sentidos

Pela quinta vez consecutiva, a Science Xplore organiza a semana ART LAB, no

período de hoje, 2 a 7 de setembro, destinado a um grupo restrito de jovens estudantes

entre os 12 e os 18 anos de idade, que têm em comum o gosto pela ciência e pela

investigação. Reúnem-se em Viseu durante uma semana, nas instalações da Escola

Secundária Alves Martins, provenientes das escolas da cidade, mas também de

Lisboa, Guarda, S. Pedro do Sul e Satão. Este grupo de vinte e sete jovens será

orientado para trabalhar a temática dos sentidos. “Senses” é a proposta escolhida

para o ART LAB 2019, um novo desafio que é colocado aos jovens participantes, que

buscam o paralelismo entre os sentidos dos humanos e os “sentidos” das máquinas,

os sensores. Tudo indica que será uma semana rica em sensações e

experimentações tão diversificadas como a gastronomia molecular, a biologia, a

química e a robótica, esta em colaboração com a Associação “Desenvolver o

Talento”, da vizinha cidade da Guarda. Também não serão esquecidas as expressões

artísticas como a dança, o beatbox e a arte plástica, usadas para estimular os

sentidos e para promover a inclusão de pessoas com deficiência. Para a estimulação

dos sentidos foram convidados dois chefes, de Portugal e do Uruguai, e também uma

Mestre em Ciências da Gastronomia. Foi-lhes pedido para demostrarem como os

nossos sentidos influenciam a percepção dos alimentos e como podemos usar os

sentidos para enriquecer a experiência de comer. E para promover a inclusão, foi

convidada a presidente da ACAPO – Viseu, Sara Lourenço, pela experiência que lhe

é reconhecida no trabalho com a deficiência.

O último dia do ART LAB, habitualmente aberto aos familiares dos participantes,

convidados e público em geral, servirá para os jovens estudantes apresentarem os

projetos de grupo e encerra com um workshop de dança orientado por um dos

responsáveis do projeto “Dançando com a Diferença – Viseu”.

A semana ART LAB 2019 que encerra a 7 de setembro, é orientada por doze

cientistas e artistas oriundos dos EUA, Suíça, Polónia, Espanha, Uruguai e Portugal

(Lisboa). Tem como parceiros a Escola Secundária Alves Martins (ESAM), de Viseu,

a Associação “Desenvolver o Talento”, da Guarda, e a ACAPO de Viseu. Colaboram

e apoiam as atividades do ART LAB 2019 a Câmara Municipal de Viseu, a Junta de

Freguesia de Viseu, e um conjunto de empresas da cidade, a quem a organização

agradece.

Nota informativa sobre a associação que organiza o ART LAB.

A Science Xplore é uma associação internacional sem fins lucrativos, com sede em

Viseu, criada e dirigida por uma jovem viseense, Marta Figueiredo, doutorada na

Universidade de Zurique e residente nesta cidade desde 2010. Uma das principais

iniciativas desta associação científica é, precisamente, a organização do ART LAB

que ocorre anualmente em Viseu, na primeira semana de setembro, e se estende a

Zurique, com convites para se alargar a outras cidades do Brasil, Itália e Polónia. A

acção da Science Xplore tem o mérito de juntar cientistas e artistas de formações e

nacionalidades diversas, que se predispõem a trabalhar lado a lado com jovens

estudantes, ajudando-os a encontrar um rumo na escolha duma profissão futura. E

esse futuro passa pelas ciências práticas.