Arte contemporânea em exposição no Bairro do Castelo

A exposição “Editions of You”, da autoria de Jorge Cardoso, é a mais recente proposta cultural da Galeria Solar da Porta dos Figos, um espaço situado no Bairro do Castelo que tem acolhido durante os últimos meses, de forma permanente, diversas mostras. De entrada livre, esta exposição de arte contemporânea pode ser apreciada, de terça a domingo, das 10h às 18 horas, até ao próximo dia 30.

Dividida por três espaços distintos – as salas branca e preta da galeria e a masmorra da torre do Castelo de Lamego -, a abordagem conceptual de “Editions of You” é o resultado das reflexões de Jorge Cardoso inseridas nas “interações entre a fotografia e a arte”. O autor é proprietário da “Galeria Vantag”, na cidade do Porto, que apresenta com regularidade exposições de artistas nacionais e internacionais.