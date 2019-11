Artenave ganha Prémio BPI/la Caixa e inaugura sala Snoezelen

A “Artenave Atelier – Associação de Solidariedade”, sediada em Moimenta da Beira, comemora no próximo sábado, 9 de novembro, 25 anos de existência, e inaugura nesse dia uma sala Snoezelen, um espaço que vai proporcionar aos seus utentes experiências multissensoriais através de fontes de luz especiais, música suave, aromaterapia, estímulos táteis e primários num ambiente caloroso e de bem-estar, em que na atmosfera calma os utentes deixam de lado os seus medos, sentindo-se seguros.

Mas à festa de celebração do primeiro quarto de século, junta-se ainda a conquista do Prémio BPI/la Caixa 2019 “Capacitar” entregue esta quarta-feira, 6 de novembro, aos dirigentes da instituição, em cerimónia que decorreu no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. A distinção premeia o projeto de criação de uma Sala de Fisioterapia que proporcionará terapia de reabilitação a utentes que demonstram sinais de debilidade crescente, contribuindo para a correção de problemas de postura corporal, tónus muscular e perda de equilíbrio.

A Artenave foi fundada no dia 9 de novembro de 1994, em Moimenta da Beira, com o objetivo de contribuir para a promoção social da população da região nordeste do distrito de Viseu, através de atividades de reabilitação social, de inserção profissional e emprego dos mais vulneráveis.

Programa das Comemorações dos 25 anos

14h30 – Receção aos convidados

15h00 – Boas Vindas

15h30 – Peça de Teatro

“O Principezinho”, representado pelos utentes da instituição

16h30 – Apresentação do livro

“Memórias da Artenave” do utente Nuno Maciel

17h00 – Oferta de lembranças – “Filtro dos sonhos”

17h30 – Projeção do vídeo da instituição

18h00 – Inauguração da sala Snoezelen

18h15 – Visita ao Lar Residencial

18h30 – Atuação da Artuna

18h40 – Lanche