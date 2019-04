Artesãos e comerciantes convidados a participar na Feira Medieval de Lamego

Dedicada à memória de D. Afonso Henriques e às lendárias Cortes de Lamego, a “Feira Medieval de Lamego” regressa este ano entre os próximos dias 7 e 9 de junho, incluindo, pela primeira vez, uma Mostra Gastronómica que servirá como “prato especial” um dos maiores embaixadores deste concelho: a tradicional bôla de Lamego. Os artesãos, comerciantes e associações que pretendem participar num dos maiores certames do género realizados no Interior do país devem efetuar a sua inscrição no serviço de Atendimento ao Munícipe da Câmara Municipal ou através do seu site oficial. A autarquia, entidade organizadora, disponibiliza para consulta o formulário e as condições de participação que os expositores têm de respeitar.

Com o apoio de fundos comunitários do FEDER, no âmbito de uma candidatura aprovada do NORTE 2020, a “Feira Medieval de Lamego” promete atrair à zona alta da cidade, entre o Castelo, a Praça do Comércio e o Jardim da República, milhares de pessoas que ajudarão a criar um ambiente repleto de animação.