Árvores ´bebés’ entregues aos estudantes da Universidade de Aveiro

Dia 12 de dezembro, entre as 14h00 e as 17h30, junto à Reitoria da Universidade de Aveiro

Estudantes da UA recebem árvores ´bebés’ para cuidarem e plantarem

Medronheiros, pinheiros e carvalhos, num total de mais de 2000 árvores ‘bebés’, vão ser entregues no dia 12 de dezembro aos alunos da Universidade de Aveiro (UA). A iniciativa Plantar o Futuro pretende fazer de cada estudante padrinho e madrinha de uma árvore autóctone da floresta portuguesa de forma a que delas cuidem em casa até aos meses de fevereiro e março. Nessa altura, os estudantes que aceitaram o desafio vão plantar as árvores no Campus da UA e em áreas florestais de Estarreja e de Águeda afetadas por incêndios.

A entrega das árvores decorre entre as 14h00 e as 17h30 junto ao edifício da Reitoria. Simbolicamente o Reitor Paulo Jorge Ferreira entregará a partir das 14h00 as primeiras árvores aos primeiros padrinhos e madrinhas. A comunicação social está, naturalmente, convidada a registar o momento e a levar também para as redações árvores para cuidarem e, mais tarde, plantarem.