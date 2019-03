AS CONFERÊNCIAS TEEN TERMINARAM

Realizaram-se ontem as últimas Conferências TEEN, no âmbito da 8ª edição do projeto Wanted – Escolas Empreendedoras da CIM Viseu Dão Lafões, sendo que as mesmas se realizaram nos municípios de Oliveira de Frades e de Nelas.

Nesta 5ª edição das Conferências TEEN, realizaram-se 16 palestras em 7 dias muito intensos e animados, tendo participado nas mesmas mais de 1700 alunos que conheceram as aventuras e experiências vividas pelo Rafael Polónia e pordiversos empreendedores locais.

Em todos os municípios percorridos as plateias estiveram sempre cheias e muito atentas para ouvirem as histórias de sucesso destes nossos empreendedores.

Segundo o Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho, “o principal objetivo destas conferências é o de motivar os alunos para esta temática do empreendedorismo, alargando horizontes e derrubando barreiras, tentando sempre inspirar os alunos e toda a comunidade escolar da melhor forma possível“.

Com o projeto Wanted a CIM Viseu Dão Lafões pretende criar bases para que os alunos acreditem que também eles podem fazer algo mais, chegar mais além!