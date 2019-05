As “Terras do Demo” nasceram há 100 anos

Obra de Aquilino Ribeiro vai ser reeditada e o escritor homenageado pelo País

A obra “Terras do Demo”, de Aquilino Ribeiro, é uma referência da literatura portuguesa. No ano em que completa um século, os municípios de Moimenta da Beira, Sernancelhe e Vila Nova de Paiva, a Fundação Aquilino Ribeiro e a Bertrand Editora são protagonistas de comemorações inéditas, de âmbito nacional, que terão o seu arranque oficial no dia 11 de maio, em Soutosa, com a apresentação da reedição do livro, com capa igual à original e prefácio de Ana Isabel Queiróz. João Soares, ex-ministro da Cultura, fará a apresentação da obra. Até 14 de junho, mais de uma dezena de iniciativas evocativas da efeméride terão lugar, em vários pontos do País, envolvendo a família do escritor, as câmaras de Moimenta da Beira, Sernancelhe e Vila Nova de Paiva, a Biblioteca Nacional, o Museu Bordalo Pinheiro, a Junta de Freguesia e o Mercado de Alvalade, a Universidade de Aveiro, a Companhia de Teatro Filandorra e os CTT, que vão editar um postal Comemorativo dos 100 anos das “Terras do Demo”.