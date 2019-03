As verdades, os mitos e os “assim-assim” – CUF Viseu sensibiliza sobre a alimentação na doença oncológica

16 de março, sábado, às 10h30 no Auditório do Hospital CUF Viseu

A procura intensiva de informação nem sempre traz mensagens verdadeiras. Neste sentido, no workshop As verdades, os mitos e os “assim-assim” organizado pelo grupo de Oncologia do Hospital CUF Viseu serão identificadas as principais mensagens sobre a alimentação do doente oncológico, cientificamente comprovadas, distinguindo-as das mensagens sem credibilidade. Doentes e cuidadores terão oportunidade para esclarecer dúvidas sobre alimentos e cancro.

“As verdades, os mitos e os “assim-assim”” é o mote da primeira sessão do projeto Alimentação e Cancro que vai desmistificar, ao longo de todo o ano, e em diferentes Unidades CUF pelo país, as principais mensagens relacionadas com a alimentação durante a após o tratamento oncológico. A primeira sessão vai decorrer no dia 16 de março, sábado, entre as 10h30 e as 12h00, no auditório do Hospital CUF Viseu.

A sessão, gratuita, está aberta ao público em geral, mas sujeita a inscrição obrigatória. Ana Isabel Ferreira, nutricionista no Hospital CUF Viseu, é a especialista responsável por esta primeira sessão.

A inscrição na palestra é feita através do site do Hospital CUF Viseu ou da receção do Hospital de Dia CUF Viseu.