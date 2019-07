Associação A2000 compra colégio salesiano encerrado há um ano na Régua

A Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento (A2000) comprou as instalações do colégio salesiano de Poiares, no concelho de Peso da Régua, que está encerrado há um ano, segundo as duas instituições.

O presidente da A2000, António Ribeiro, disse hoje à agência Lusa que a associação adquiriu todo o complexo que constitui o colégio salesiano, incluindo o pavilhão desportivo, os campos de jogos e vinhas, e adiantou que o contrato de compra e venda já foi assinado, havendo um objetivo de implementar um “plano de negócios a 10 anos”.

A A2000 é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, com sede em Santa Marta de Penaguião e que atua ainda nos concelhos de Armamar, Baião, Chaves, Resende, Tabuaço ou Vila Real, junto de pessoas com deficiência, crianças e idosos.

Os salesianos encerraram o colégio de Poiares no final do ano letivo 2017/2018, depois do fim do contrato de associação com o Estado. Na altura estudavam ali 225 alunos e trabalhavam 25 funcionários e 21 professores.

António Ribeiro explicou que a A2000 pretende instalar em Poiares “o seu centro de operações”, concentrando os serviços administrativos, mas mantendo a atividade junto das comunidades.

A associação dá resposta a nível da formação e emprego de pessoas com deficiência, possui espaços de convívio para idosos autónomos e que vivem sozinhos, e faz uma intervenção precoce na infância.

Com 56 colaboradores, a instituição atua diretamente junto de 500 clientes ou utentes.

O responsável referiu que entre os novos projetos previstos para Poiares estão um lar de idosos, um centro de atividades ocupacionais e ainda potenciar o desporto adaptado, aproveitando as “boas condições” ali existentes, como o pavilhão desportivo e os campos de jogos.

Numa informação disponibilizada na página da internet da Fundação Salesianos, é referido que a saída de Poiares está prevista para “o início do mês de setembro” e que esta “foi já acordada” com o novo bispo de Vila Real, António Augusto Azevedo.

Na comunicação, o provincial (responsável), padre José Aníbal Mendonça, manifestou também satisfação pela solução encontrada.

“Alegramo-nos com esta solução e desejamos à A2000 que tenha muito sucesso no seu empreendimento, dando utilidade aos edifícios em favor dos mais necessitados e promovendo o desenvolvimento e emprego naquelas terras”, salientou.

A Banda Salesiana de Poiares vai continuar com a sua atividade, mediante um acordo de comodato, em que a Junta de Freguesia fará uso dos instrumentos e assegurará a orientação da banda.

“Ficaremos para sempre unidos àquelas freguesias e ao seu povo, com quem partilhámos 95 anos da história da nossa província”, afirmou o padre José Aníbal Mendonça.

As conversações entre as partes decorreram desde novembro e os valores envolvidos no negócio não foram divulgados.