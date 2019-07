Associação Grão Vasco entre os vencedores da 1ª Edição do Prémio BPI ”la Caixa” Infância

1ª Edição do Prémio BPI ”la Caixa” Infância atribui 750 mil euros para apoiar 24 projetos

Prémio para apoiar projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

No âmbito da 1ª edição do Prémio Infância, o BPI e a Fundação ”la Caixa” entregaram 750 mil euros para apoiar 24 projetos, com um valor médio de 31.250 euros por projeto, destinados a facilitar o desenvolvimento social e educativo e a saúde de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, incluindo ainda o reforço de competências parentais.

No total foram recebidas 196 candidaturas, um número que reflete a relevância deste problema. Os projetos distinguidos promovem diferentes respostas sociais, onde se incluem: educação inclusiva e promoção do sucesso escolar, projetos de animação sociocultural, iniciativas de hipoterapia e música, capacitação parental, saúde infantil, desporto inclusivo, voluntariado jovem, integração de refugiados, entre outros.

O BPI e a Fundação “la Caixa” estabeleceram um acordo de colaboração para o desenvolvimento de projetos de carácter social e cultural em Portugal após a entrada do BPI no grupo CaixaBank.

Prémios BPI “la Caixa” 2019 distribuirão 3,75 milhões de euros

Os Prémios BPI “la Caixa” são uma iniciativa conjunta do BPI e da Fundação ”la Caixa” e destinam-se a apoiar financeiramente projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida e a igualdade de oportunidades de pessoas em situação de vulnerabilidade social. No total são cinco os Prémios BPI ”la Caixa”, no valor de 3,75 milhões de euros, para apoiar projetos de instituições privadas sem fins lucrativos.

Em 2018, o BPI e a Fundação ”la Caixa” contribuíram com um total de mais de 15 milhões de euros para apoiar as áreas da Ciência, Educação, Cultura e Solidariedade Social, tendo esta última representado perto de metade do total das verbas distribuídas em Portugal.

24 Projetos distinguidos na 1ª edição do Prémio BPI ”la Caixa” Infância

O Júri analisou e selecionou os projetos que considerou mais sustentáveis, mais inovadores e com maior impacto social. Foram distinguidos os projetos das seguintes 24 instituições: A Turma dos Judokinhas – Associação Desportiva | ADM Estrela – Associação Social e Desenvolvimento | ADOLESCERE | ART – Associação de Respostas Terapêuticas | Associação Aprender em Parceria – A PAR | Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa | Associação Grão Vasco | Associação Santa Teresa de Jesus Dignidade e Desenvolvimento | Centro Juvenil de S. José | Centro Social da Musgueira | Clube de Tempos Livres de Santa Clara | Conselho Português para os Refugiados (CPR) | Fundação AFID | Liga dos Pequeninos | Movimento Transformers | O Companheiro – Associação de Fraternidade Cristã | O Fio de Ariana – Educação e Terapia, CRL | Ponto de Apoio à Vida | Pressley Ridge – Associação de Solidariedade Social | Psientífica – Associação para a promoção e desenvolvimento social | Reencontro, associação social, educativa e cultural | Santa Casa da Misericórdia do Divino Espírito da Maia| Teach For Portugal | TreeTree2

Foto : António Barreto, Consultor da Fundação “la Caixa”; vencedores; Artur Santos Silva, Presidente Honorário do BPI e Curador da Fundação “la Caixa”