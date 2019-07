ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MANGUALDE CELEBROU 90 ANOS

“Os Bombeiros Voluntários de Mangualde, são das melhores forças

que estão ao serviço da comunidade Mangualdenses” – João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde

Este sábado dia 29 de junho, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mangualde (AHBVM), celebrou o 90º aniversário, com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo e do Secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves.

A cerimónia contou com momentos diferentes de reconhecimento onde mulheres e homens do corpo ativo e direção, foram agraciadas com distinções várias. Também os sócios com 50 ou mais anos de associativismo com os Bombeiros foram reconhecidos.

Na cerimónia também houve um especial destaque com a atribuição da FENIX de Honra à empresa Mangualdense PATINTER, pela Liga Portuguesa dos Bombeiros, no seguimento da proposta feita pela direção dos Bombeiros Voluntários de Mangualde.

João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, na sua intervenção, não deixou de reforçar a importância dos parceiros que apoiam causas como a dos Bombeiros e outras instituições de cariz social e solidário, lembrando que a PATINTER esteve sempre ao lado dos Bombeiros de Mangualde e da Região.

O autarca Mangualdense, referiu ainda que “Mangualde está servido de uma das melhores plataformas de BVM de Proteção Civil, socorro e emergência médica e formação do país, com um dos melhores quadros de homens e mulheres que uma população pode ter ao seu serviço, o que muito nos honra. Os Bombeiros Voluntários de Mangualde são das melhores forças que estão ao serviço dos Mangualdenses”.

“A cooperação e trabalho conjunto entre todas as forças, bombeiros, GNR, Proteção Civil Municipal, Juntas de Freguesia e as Unidades Locais de Proteção Civil, garantem mais e melhor proteção a pessoas e bens”, concluiu João Azevedo

No final do dia decorreu a bênção a quatro novas viaturas que vão estar ao serviço da corporação de Mangualde, bem como o desfile das forças apeadas e motorizadas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mangualde.