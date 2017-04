Associação Pais em Rede chega a Armamar

O núcleo de Armamar da Associação Pais em Rede realizou o seu primeiro encontro, no salão nobre do edifício da Câmara Municipal de Armamar e contou com a presença de Luísa Beltrão, fundadora e diretora executiva nacional da associação.

Pais em Rede é uma associação de cariz não-governamental que promove a inclusão social de pessoas com necessidades especiais. Possui 16 núcleos no território nacional. A sua forma de atuar vai no sentido da mudança das mentalidades, procurando que o cidadão especial seja visto como útil na comunidade em que se insere.

Em Armamar verificou-se uma lacuna ao nível das respostas sociais para os jovens, com necessidades especiais, após completarem a escolaridade obrigatória aos 18 anos de idade. São, segundo os organizadores do núcleo local, cerca de 50 os jovens que se encontram nesta situação.

Essa constatação levou à criação do núcleo de Armamar da Associação Pais em Rede. A Autarquia, que neste encontro esteve representada pelo vice presidente e pela vereadora responsável pelo pelouro da ação social, já cedeu à associação um espaço que será a sua sede e local de trabalho.

O Núcleo de Armamar vai agora começar a trabalhar para que no município se desenvolva ainda mais o conceito de uma sociedade integradora e acessível a todos. Numa primeira fase o trabalho centrar-se-á na capacitação dos pais para os novos paradigmas da inclusão social. Serão ainda desenvolvidos trabalhos com jovens maiores de 18 anos, financiados pela associação, com a finalidade de os retirar do isolamento, inserindo-os na comunidade. Prevista está também a criação de uma escola preparada para acolher pessoas especiais.