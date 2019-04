Associação Ténis Mesa Distrito Viseu quer impulsionar modalidade na vertente adaptada

Com o objetivo de aumentar o número de praticantes federados na modalidade de Ténis de Mesa Adaptado na próxima época desportiva, o Presidente da Direção da Associação de Ténis de Mesa do Distrito de Viseu (ATMDV) reuniu com a Sr Diretora do Centro Distrital da Segurança Social de Viseu, Dr Márcia Martins com o objetivo de colaborar na divulgação de informação junto das Misericórdias e IPSS do Distrito de Viseu, com clientes portadores de deficiência.

Para o Presidente da Direção/Fundador da Associação Distrital, Aquilino Pinto, “refere que será crucial a colaboração do CDSS de Viseu, na promoção e incentivo à prática da modalidade com o objetivo de na próxima época desportiva existam mais atletas federados na vertente adaptada, oriundos das Misericórdias e IPSS do Distrito de Viseu, nas classes de cadeiras de rodas, pé, deficiência intelectual e sindrome de down. Não esquecendo de fazer o mesmo procedimento nos Distritos da Guarda e Castelo Branco, onde não existe Associação Distrital de modalidade”.