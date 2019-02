Associação Vouzelar promove sessão de esclarecimento sobre turismo

A associação Vouzelar vai promover no dia 13 de fevereiro, às 16h, no Auditório Municipal de Vouzela, uma sessão de esclarecimento sobre o setor do turismo.

A iniciativa tem como principais objetivos proporcionar informação qualificada e orientadora para a preparação de investimentos, estimular o aparecimento de projetos, percorrer o desenvolvimento local e a sustentabilidade, compreender as estratégias para o território e prestar esclarecimentos aos interessados.

Na sessão estará presente o Turismo do Centro que divulgará os financiamentos disponíveis para o setor, bem como para explicar o regime de licenciamentos e de registos; a Associação Empresarial da Região de Viseu (AIRV) que irá falar de projetos e exemplos reais de qualificação e de certificação nesta área e a Associação Empresarial de Lafões (AEL) que irá prestar esclarecimentos aos interessados.

A entrada é livre e o evento destina-se a empresas associadas ao turismo, hotéis, turismo de habitação, alojamento local, restauração, produtores, empreendedores, investidores, comerciantes de todas as áreas, agentes de animação turística, entidades que querem diversificar a sua área económica, estudantes do ramo do turismo, entre outros.

A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Vouzela, Turismo do Centro, AIRV e AEL.