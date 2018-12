ATELIER “PONTOS E ENCONTROS” APRESENTA OS SEUS TRABALHOS

Até dia 14 de dezembro, é possível visitar, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves em Mangualde, a exposição de trabalhos realizados no âmbito do Atelier “Pontos e Encontros”. A iniciativa é promovida pelo Município de Mangualde através da Rede Social e do Banco Local de Voluntariado do concelho. A exposição, de entrada livre, pode ser visitada no horário de funcionamento da Biblioteca Municipal.

Esta mostra revela os trabalhos elaborados pelos munícipes com 65 anos ou mais, no âmbito do atelier de trabalhos manuais que funciona semanalmente nas instalações da ACAB e tem como objetivo ocupar os tempos livres de seniores com 65 ou mais anos, promovendo a vitalidade e o potencial de cada um, contribuindo para um envelhecimento ativo.