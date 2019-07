Atividade operacional GNR

A Guarda Nacional Republicana, para além da sua atividade operacional diária, levou a efeito um conjunto de operações, em todo o território nacional, entre as 20h00 de sábado e as 08h00 de hoje, domingo, que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras, registando-se os seguintes dados operacionais:

1. Detenções: 58 detidos em flagrante delito, destacando-se:

· 38 por condução sob o efeito do álcool;

· Oito por condução sem habilitação legal;

· Cinco por tráfico estupefacientes.

2. Apreensões:

· 72 doses de cannábis;

· 55 doses de haxixe;

· 30 doses de cocaína;

· 34,1 gramas de cogumelos alucinogénios.

3. Trânsito:

Fiscalização: 415 infrações detetadas, destacando-se:

· 110 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei;

· 64 por falta de inspeção periódica obrigatória;

· 12 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução;

· 11 por infrações relacionadas com tacógrafos;

· 10 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório;

· quatro por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

Sinistralidade: 46 acidentes registados, destacando-se:

· 02 mortos;

· 18 feridos leves.