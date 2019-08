Atividade operacional PSP

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, durante a semana, no âmbito da sua atividade

operacional, deteve três cidadãos pela prática dos seguintes ilícitos criminais:

– Na sequência de uma ação ao combate ao tráfico/consumo de estupefacientes, na cidade de

Lamego, a um local habitualmente frequentado por consumidores de estupefacientes, foi detido um

cidadão do sexo masculino de 30 anos de idade por agressão e injurias ao Agente de Autoridade.

O suspeito, referenciado por esta Polícia por consumo/tráfico de produto estupefaciente, ao se

aperceber da presença dos elementos policiais encetou em fuga, ao ser intercetado agrediu e injuriou

os agentes polícias, pelo que lhe foi dada voz de detenção.

– Um cidadão de 69 anos de idade, por no âmbito da Prevenção Rodoviária, ao ser fiscalizado,

numa das artérias desta cidade, o mesmo conduzia com a carta de condução caducada há mais de

cinco anos e cancelada há mais de dois anos. Verificou-se ainda que circulava com a viatura

apreendida por falta de seguro e sem inspeção periódica.

– Foi ainda detido um cidadão de 22 anos de idade por condução de veículo automóvel com

uma taxa de alcoolemia de 1,77g/l de álcool no sangue